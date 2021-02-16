الحكم بالسجن 5 سنوات بحق محافظ نينوى السابق نوفل العاكوب

2021/02/16 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

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اصدرت محكمة الجنايات الخاصة بمكافحة الفساد، حكماً بالسجن خمس سنوات بحق محافظ نينوى السابق، نوفل العاكوب.

وذكر مصدر مطلع ان الحكم صدر بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد، من محكمة الجنايات الخاصة، بمكافحة الفساد على نوفل العاكوب لمدة ثلاث سنوات والقضية الثانية سنتين ويكون مجموع الاحكام خمس سنوات مع استمرار التحقيق في أكثر من خمس عشرة قضية تحقيقية اخرى.

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