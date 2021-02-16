محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية تصدر حكمين بحق محافظ نينوى السابق

2021/02/16 | 13:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية حكمين بحق محافظ نينوى السابق نوفلحمادي السلطان عن جريمة ادخاله مشاريع وهمية في المحافظة.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى إن “محكمة محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية نظرت دعوتين لمحافظ نينوى السابق نوفلحمادي السلطان وأصدرت حكمين بحقه ، الاول الحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات ، والثاني الحبس الشديد لمدة سنتين مع اعطاء الحقلمحافظة نينوى المطالبة بالتعويض وفقا لاحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات العراقي“.

وأضاف أن ” المدان تم تجريمه عن مشاريع وهمية في تنظيف وإعادة تاهيل الابنية في محافظة نينوى للفترة من الفين وسبعة عشر الى الفينوتسعة عشر“.

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