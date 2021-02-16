العراق.. الحكم بالسجن 5 سنوات بحق مسؤول كبير

2021/02/16 | 13:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ، الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 5 سنوات بحق المتهم نوفل العاكوب، محافظ نينوى السابق.

وذكر بيان لاعلام مجلس القضاء الاعلى، 16 شباط 2021، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية اصدرت حكمين بحق محافظ نينوى السابق نوفل حمادي السلطان عن جريمة ادخاله مشاريع وهمية في المحافظة".

وأضاف البيان إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية نظرت دعوتين لمحافظ نينوى السابق نوفل حمادي السلطان وأصدرت حكمين بحقه، الاول الحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات ، والثاني الحبس الشديد لمدة سنتين مع اعطاء الحق لمحافظة نينوى المطالبة بالتعويض وفقا لاحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات العراقي".

وأضاف أن "المدان تم تجريمه عن مشاريع وهمية في تنظيف وإعادة تاهيل الابنية في محافظة نينوى للفترة من الفين وسبعة عشر الى الفين وتسعة عشر".

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