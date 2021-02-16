2021/02/16 | 13:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بيانا حول الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة اربيل ليلة امس الاثنين.

وجاء في البيان: ندين بشدة الهجوم الجبان للظلاميين على عاصمة اقليم كوردستان اربيل ، ونؤكد بان يد الاعداء والارهابيين لن تتمكن من تخريب الامن والاستقرار والاعمار في اقليم كوردستان وسنواجههم بكل قوة.

واضاف البيان: نطمئن المواطنين وابناء كوردستان الاعزاء بان قوات البيشمركة على اهبة الاستعداد للدفاع وحماية سلامة شعب وأرض كوردستان.

وتابع البيان: الان وأكثر من اي وقت مضى نحتاج الى الوحدة والموقف الموحد، وسنكسر شوكة الارهابيين بالارادة الفولاذية لقوات البيشمركة ولن نسمح ابدا بتعريض حياة مواطنينا الى الخطر.

وتابع البيان: نؤكد مرة اخرى بان أي هجوم على قوات التحالف هو هجوم على قوات البيشمركة وشعب كوردستان، نحن مع اصدقائنا في قوات التحالف الدولي ضد داعش، قطعنا طريقا طويلا ومنذ سنوات عديدة نتعاون معا في جبهة مواجهة الارهاب والقضاء على الارهابيين من اجل تعزيز الامن والاستقرار في اقليم كوردستان والمنطقة.

PUKmedia ترجمة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة البيشمركة: ان نسمح بتخريب الامن الاستقرار ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة البيشمركة: ان نسمح بتخريب الامن الاستقرار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).