التحرش الجنسي في العمل الوظيفي

2021/02/16 | 13:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اللواء الدكتورعدي سمير حليم

الحساني

ان نجاح العمل الوظيفي يعتمد وبشكل

اساسي على جدية العمل داخل المنظومة

الإدارية اعتماداً على جاهزية موظفيها

في اداء واجباتهم على اتم وجه وفقاً

لسياسات النظم الو

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