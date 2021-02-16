الإسلام دين السماحة..والنبي محمد مبعوث الرحمة والإنسانية / 3

2021/02/16 | 13:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

والدين الإسلامي هو دين الحرية

والتسامح والذي على كل عاقل لبيب وفاهم

ان يفهمه بالطريقة الصحيحة، وليس كما

يروج له الكثير من القصيرين النظرة

والفهم ويتبنون هذا المفهوم من

العلم

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