الخارجية المصرية: الحكومة العراقية قادرة على التصدي الحاسم لتلك الممارسات الارهابية

2021/02/16 | 13:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادانت جمهورية مصر العربية الهجوم الأخير الذي استهدف محافظة أربيل، مؤكدة أن الحكومة العراقية قادرة على التصدي الحاسم لتلك الممارسات الارهابية.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان دعمها الكامل للعراق في اتخاذ إجراءات لحماية أمنه واستقراره، معربة عن ثقتها في قدرة العراق على بسط الأمن بما يحفظ استقراره ويصون مقدراته الوطنية.

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