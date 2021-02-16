الخارجية التركية تؤكد ثقتها بقدرة السلطات العراقية على كشف هوية منفذي هجمات أربيل

2021/02/16 | 13:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت الخارجية التركية العراق الى تعزيز عمل المؤسسات الوطنية بطريقة تستوعب الجميع من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ، مؤكدة ان هجمات أربيل أظهرت مرة أخرى ضرورة عدم السماح لأي منظمة إرهابية بالوجود على أراضي البلاد،

وأكدت الخارجية التركية في بيان، ثقتها بأن السلطات العراقية ستكشف عمن يقف وراء هذه الهجمات وستحاسبهم أمام العدالة.



مشيرة الى ان انقرة تدين بشدة استهداف المناطق المدنية سواء كانت في أربيل او أي منطقة في العراق.

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