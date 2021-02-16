البيشمركة: أي هجوم على قوات التحالف يعد بمثابة هجوم على البيشمركة وكردستان

2021/02/16 | 13:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة البيشمركة انها لن نسمح بأن تتعرض حياة شعب كردستان للخطر بأي شكل من الأشكال.

وقالت البيشمركة في بيان لها إن أي هجوم على قوات التحالف، يعد بمثابة هجوم على البيشمركة وشعب كردستان، مشيرة الى انها عملت مع التحالف الدولي لسنوات طويلة في مكافحة الإرهاب من أجل تحقيق الاستقرار في إقليم كردستان والمنطقة.

واكد بيان البيشمركة ان أيدي الإرهابيين لن تكون قادرة أبدا على تشويه أمن واستقرار وسلامة وإعمار إقليم كردستان وستواجههم بكل قوة.

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