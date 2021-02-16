2021/02/16 | 13:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، توضيحاً بشأن تفاصيل الحكمين الصادرين بحق محافظ نينوى الأسبق نوفل العاكوب.وقال المجلس في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية أصدرت حكمين بحق محافظ نينوى الأسبق نوفل حمادي السلطان عن جريمة ادخاله مشاريع وهمية في المحافظة”.وأضاف، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صدور حكمين بالحبس المشدد بحق محافظ نينوى الأسبق المركز الخبري الوطني.

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