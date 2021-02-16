ارتفاع إصابات كورونا إلى الضعف في النجف خلال 24 ساعة

2021/02/16 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

بيان رسمي:

الموقف الوبائي لدائرة صحة النجف الاشرف/ اليوم الثلاثاء 16-2-2021- تم اجراء 2472 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها (2272 بطريقة PCR و 200 بطريقة Rapid Tests ) .- #الاصابات_الجديدة : 446- #حالات_الشفاء : 245- #الوفيات : 0- من بين الاصابات (9) أصابات من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف.- وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-مجموع الاصابات الكلي : 26841مجموع حالات الشفاء : 22959مجموع الوفيات : 334 مجموع الحالات تحت العلاج : 3548مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 2546دائرة صحة النجف الاشرف 16 شباط 2021

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