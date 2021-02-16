2021/02/16 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللواء الخفاجي: العمليات المشتركة ستكون جادة بتطبيق تعليمات اللجنة العليا..الموضوع يخص الأمن القومي

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