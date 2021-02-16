حكم بسجن محافظ نينوى الأسبق نوفل العاكوب خمس سنوات

2021/02/16 | 14:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نوفل العاكوب (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، حكمين بحق محافظ نينوى الأسبق نوفل العاكوب.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "محكمة محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية نظرت دعوتين لمحافظ نينوى الأسبق نوفل حمادي السلطان وأصدرت حكمين بحقه، مبينًا أن "الأول الحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات، والثاني الحبس الشديد لمدة سنتين مع إعطاء الحق لمحافظة نينوى المطالبة بالتعويض وفقًا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي".

وأضاف البيان أن "المدان تم تجريمه عن مشاريع وهمية في تنظيف وإعادة تاهيل الأبنية في محافظة نينوى للفترة من 2017 الى 2019".

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