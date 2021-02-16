2021/02/16 | 14:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجراءات أمنية مشددة لتطبيق أوامر حظر التجوال وغرامات بحق المخالفين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجراءات أمنية مشددة لتطبيق أوامر حظر التجوال وغرامات بحق المخالفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).