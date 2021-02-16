2021/02/16 | 14:00 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار المحلية

الثلاثاء 16 فبراير 2021 | 12:34 مساءً

| عدد القراءات : 76

من سيحصل على لقاح كورونا أولا بعد وصوله للعراق..



الصحة البرلمانية تكشف

كشفت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية وفاء حسين الشمري، الثلاثاء، عن الفئات التي ستكون مشمولة بالقاح الخاص بفيروس كورونا في حال وصوله العراق نهاية الشهر الجاري.

وقالت الشمري إن “فئات العاملين بالحقل الأمني والطبي وكبار السن وشريحة الفقراء ستكون لهم الأولوية في حق الحصول على اللقاح”.

وأضافت أن “اللقاح الذي سيصل العراق نهاية الشهر الجاري سيتم توزيعه بإشراف ورقابة الفرق الطبية”، مشيرا إلى أن “العاملين في الحقل الأمني والطبي وكبار السن والفقراء لهم الأولوية”.

ونوهت الشمري إلى أن “اللقاح المتعاقد عليه ربما لايتلائم مع كوفيد 20 الفيروس المتجدد”، مؤكدة أن “هناك مخاوف من سرعة انتشار الفيروس المتجدد في العراق”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من سيحصل على لقاح كورونا أولا بعد وصوله للعراق.. الصحة البرلمانية تكشف) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من سيحصل على لقاح كورونا أولا بعد وصوله للعراق.. الصحة البرلمانية تكشف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).