2021/02/16 | 14:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بات بإمكان رواد الأعمال في دبي استخدام العملات الرقمية المشفرة مثل بيتكوين لسداد رسوم الرخص التجارية والتأشيرات، بعد أن أعلنت شركة KIKLABB الحكومية البدء بقبول العملات الرقمية.

وشركة KIKLABB تشارك في ملكيتها كل من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، ومهمتها توفير الخدمات الحكومية لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الدولية العاملة في الإمارة.

وستشمل خيارات الدفع عملات بيتكوين وإيثريوم، وديثير، فيما سيكون تسجيل الشركات الجديدة ممكناً بشكل افتراضي بالكامل وعن بعد، باستخدام الهاتف الذكي فقط.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دبي تتيح سداد رسوم التراخيص بالعملات المشفرة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دبي تتيح سداد رسوم التراخيص بالعملات المشفرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).