فاوتشي يفوز بجائزة إسرائيلية مرموقة

2021/02/16 | 14:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي، أمس الإثنين، بجائزة "دان ديفيد"، التي تبلغ قيمتها مليون دولار، لدفاعه عن العلم ولقاحات فيروس كورونا.

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