2021/02/16 | 14:01 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العقابي يكشف: مضاربات الدولار بالمصارف الفاسدة كلفت الدولة تريلون دينار شهريا

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الثلاثاء، عن خسارة العراق ترليون دينار نتيجة المضاربات التي اعتمدتها مصارف اهلية فاسدة بعد تضارب الانباء عن اسعار الدولار، مبينا ان الحل الوحيد هو اعادة الدولار الى سعره الحالي.

وقال العقابي “اننا نطالب القضاء والادعاء العام بفتح ملف بشان خسارة العراق نحو ترليون دينار بشهر واحد بعد تسريبات رفع الدولار قبل وقته من قبل مصارف فاسدة”.

واضاف ان “مزاد بيع العملة وجولات التراخيص النفطية فيها شبهات فساد كبيرة وتكلف الدولة سنويا 15 مليار دولار وعلى الحكومة الغاءها “.

واوضح العقابي ان “التوجه حاليا نحو تشكيل كتلة سياسية تحشد من اجل اعادة القرار المجحف بحق الاقتصاد العراقي برفع سعر الدولار واعادته الى سابق عهده”.

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