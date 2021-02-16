2021/02/16 | 14:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعلق على اتهامها باستهداف مطار أربيل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعلق على اتهامها باستهداف مطار أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).