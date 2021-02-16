تعرف على توضيحات قرار حظر التجول في العراق لمواجهة كورونا

2021/02/16 | 14:05 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تنشر منصة “يس عراق”، اليوم الثلاثاء، أبرز ماجاء خلال المؤتمر الصحفي للقيادات الامنية ووزارة الصحة ونقابة الصحفيين العراقيين بشأن قرارات حظر التجول:

🔴 المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر: السلالة الجديدة لكورونا تصيب الأطفال ولها قدرة اسرع على الانتشار

🔴 المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر: لم نتفاجأ باكتشاف السلالة الجديدة لكورونا في العراق

🔴 المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر: السلالة الجديدة لكورونا تصيب الأطفال ولها قدرة اسرع على الانتشار

🔴 المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر: اعراض السلالة الجديدة اشد واخطر من السابقة

🔴 المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر: العراق سيعتمد اللقاحات الصينية والبريطانية والأمريكية

🔴المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر: الاعلاميون ضمن الفئات المشمولة بلقاح كورونا

🔴العمليات المشتركة: ملتزمون بتوقيتات حظر التجوال

🔴العمليات المشتركة: لا يسمح للمنتسب التجول في عجلته اثناء الحظر الشامل

🔴المتحدث باسم القائد العام: الحظر الشامل سيبدأ في الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس المقبل

🔴 تعليمات الحظر تشمل المنتسبين ولن يسمح لهم بالتجوال بعد الواجب وبغير البدلة العسكرية

🔴اللواء رسول : حظر التجوال يمكن تمديده في حال استمرار تسجيل زيادة في إصابات كورونا

🔴الداخلية: الطرق الخارجية ستبقى مفتوحة لنقل المواد الغذائية بشكل مستمر

🔴المرور العامة: فرض غرامة مالية 50 ألف دينار على مركبة الصالون المخالفة لشروط السلامة

🔴المرور العامة: حجز المركبة في حال تكرار المخالفةلإجراءات السلامة

🔴 آمرية الانضباط العسكري: محاسبة المنتسبين المخالفين بالوحدات العسكرية في حال خروجهم من دون واجب رسمي

🔴السماح للقنوات الفضائية باستثناء 25 من أفرادها من قرارات حظر التجوال لغرض العمل فقط

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