2021/02/16 | 14:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، اتلاف أدوية بشرية ومواد غش تجاري في منفذ مطار بغداد الدولي.

وذكر إعلام الهيئة، في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، أنه “جرى اتلاف أدوية بشرية ومواد غش تجاري في منفذ مطار بغداد الدولي”.

وأشار البيان الى أن “عملية الاتلاف تمت بالتعاون والتنسيق المشترك بين الدوائر العاملة في المطار”.انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إتلاف أدوية بشرية ومواد غش تجاري في مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إتلاف أدوية بشرية ومواد غش تجاري في مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).