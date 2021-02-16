2021/02/16 | 14:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية،

تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم الاثنين،

انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا

المستجد في العالم للأسبوع الخامس على

التوالي.

وقال غيبريسيوس، في إحاطة "عدد حالات

الإصابة بفير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن اصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن اصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).