طبيب يبيع رضيعا عجز والداه عن دفع نفقات المستشفى

2021/02/16 | 14:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم طبيب على بيع طفل حديث الولادة

بعد أن عجز والديه عن دفع نفقات

المستشفى، في واقعة أثارت الغضب

والاستهجان لدى كثير من الناس.

وأوضح موقع" قناة الحرة" أن الواقعة التي

وصفتها وسائل الإعلام بـ "المروعة

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