2021/02/16 | 14:16 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حدث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس القضاء العراقي يحدث بطاقته البايومترية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الدكتور فائق زيدان اليوم الثلاثاء
الموافق 16 /2 /2021 بطاقته البايومترية
استجابة للدعوة التي وجهتها المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات للمواطنين
تمهيداً للانتخابات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس القضاء العراقي يحدث بطاقته البايومترية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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