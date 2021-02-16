رئيس مجلس القضاء العراقي يحدث بطاقته البايومترية

2021/02/16 | 14:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي

الدكتور فائق زيدان اليوم الثلاثاء

الموافق 16 /2 /2021 بطاقته البايومترية

استجابة للدعوة التي وجهتها المفوضية

العليا المستقلة للانتخابات للمواطنين

تمهيداً للانتخابات

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