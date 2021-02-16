صالح: ضرورة تأمين مستحقات الفلاحين المالية وتوفير مفردات الحصة التموينية

2021/02/16 | 14:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، على ضرورة تأمين مستحقات الفلاحين وتوفير مفردات الحصة التموينية دعماً للاقتصاد المحلي.المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية قال في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "الرئيس صالح استقبل وزيرالتجارة علاء أحمد حسن في قصر السلام ببغداد".وبحسب البيان، اكد صالح، على ضرورة معالجة الآثار الاقتصادية السلبية التي سببتها جائحة كورونا، وتأمين مستحقات الفلاحين المالية دعماً للاقتصاد المحلي، وتوفير المواد الغذائية في الأسواق المحلية، وتأمين مفردات الحصة التموينية للمواطنين، بما يسهم في إسناد ودعم العوائل محدودة الدخل في هذه الظروف الحالية".من جانبه استعرض وزير التجارة "الخطط التي وضعتها الوزارة لتأمين المواد الغذائية للأسواق ومفردات الحصة التموينية ومتابعة إجراءات تسهيل دخول البضائع، وتعزيز حركة الاقتصاد المحلي"، وفقا للبيان.

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