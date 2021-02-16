هواجس - سيدي المخفي- - سعيدي المولودي

2021/02/16 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيدي_المولودي 1-أنا الشيخ المرتد، المتقلب، المتودد،المتشدد، الواحد ، المتعدد، الواقف على باب الله المغلقة أتقرَّى جذوة المستحيل، ومغارات الوجد الأليم.



أطفأتِ الريحُ الصافرةُ في خلاء الجهات نوري، وارتفعت الحجبُ عن قلبي لأجاور هبوط وصعود الوعي في بواطني وأهتف بهذه المدن الملأى ومخالبِها السائرة في طريق النمو.غيمة نحاسية تتبعني ، تلامس هامتي، وطيور رمادية تنقر عباءتي المطرزة بالأشواك، أشواكِ الله الحسنى، ......





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