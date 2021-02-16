استطلاع جديد: 58% من الامريكان طالبوا بادانة ترامب بمحاكمة العزل

المعلومة / ترجمة …
اكد استطلاع جديد اجرته شبكة اي بي سي نيوز الامريكية، ان 58 بالمائة من الامريكان بشكل عام يعتقدون انه كان ينبغي ادانة الرئيس السابق دونالد ترامب في محاكمة العزل التي فشلت في ادانته .
وذكرت الشبكة في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” وبناء على بيانات الاستطلاع فقد انقسم المشاركون على اسس حزبية حيث كانت نسبة المطالبة بالادانة من قبل الديمقراطيين حوالي 88 بالمائة و 64 بالمائة لدى المستقلين و 14 بالمائة فقط من الجمهوريين “.
واضاف أن ” الاستطلاع اجري يومي 13 و 14 من الشهر الجاري عبر الانترنت حيث اعتبر 56 بالمائة ان ادلة الادانة ضد ترامب كانت قوية وفي حين اختلف الديمقراطيون والجمهوريون حول الاقتناع ، اتفقت أعداد متساوية تقريبًا على أن أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا على اسس سياسية وحزبية لصالح ترامب”.
وكان مجلس الشيوخ قد برأ ترامب يوم السبت الماضي من التحريض على التمرد في أعقاب أعمال الشغب في 6 كانون الثاني الماضي في مبنى الكابيتول بأغلبية 57 صوتا مقابل 43 صوتا ، وهو ما يقل 10 أصوات عن الحد المطلوب للإدانة، حيث أيد جميع أعضاء مجلس الشيوخ ال 50 الديمقراطيين الإدانة”.
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