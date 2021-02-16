2021/02/16 | 14:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / ترجمة …

اكد استطلاع جديد اجرته شبكة اي بي سي نيوز الامريكية، ان 58 بالمائة من الامريكان بشكل عام يعتقدون انه كان ينبغي ادانة الرئيس السابق دونالد ترامب في محاكمة العزل التي فشلت في ادانته .

وذكرت الشبكة في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” وبناء على بيانات الاستطلاع فقد انقسم المشاركون على اسس حزبية حيث كانت نسبة المطالبة بالادانة من قبل الديمقراطيين حوالي 88 بالمائة و 64 بالمائة لدى المستقلين و 14 بالمائة فقط من الجمهوريين “.

واضاف أن ” الاستطلاع اجري يومي 13 و 14 من الشهر الجاري عبر الانترنت حيث اعتبر 56 بالمائة ان ادلة الادانة ضد ترامب كانت قوية وفي حين اختلف الديمقراطيون والجمهوريون حول الاقتناع ، اتفقت أعداد متساوية تقريبًا على أن أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا على اسس سياسية وحزبية لصالح ترامب”.

وكان مجلس الشيوخ قد برأ ترامب يوم السبت الماضي من التحريض على التمرد في أعقاب أعمال الشغب في 6 كانون الثاني الماضي في مبنى الكابيتول بأغلبية 57 صوتا مقابل 43 صوتا ، وهو ما يقل 10 أصوات عن الحد المطلوب للإدانة، حيث أيد جميع أعضاء مجلس الشيوخ ال 50 الديمقراطيين الإدانة”.



انتهى/ 25 ض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استطلاع جديد: 58% من الامريكان طالبوا بادانة ترامب بمحاكمة العزل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استطلاع جديد: 58% من الامريكان طالبوا بادانة ترامب بمحاكمة العزل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).