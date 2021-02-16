رئيس الوزراء العراقي يشدد على ضرورة زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية

2021/02/16 | 14:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اجتماعا للمجلس الوزاري للطاقة.وبحث الاجتماع، وفقا لبيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الاستعدادات الجارية الخاصة بتأمين الطاقة الكهربائية، وتوفيرها للمواطنين خلال موسم الصيف …

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