2021/02/16 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الخارجية الايرانية: لا علاقة لنا بالهجوم على مطار اربيل ونرفض اي عمل يهدد أمن العراق

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