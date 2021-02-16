السيسي يحدد شروط التعبير عن الرأي والمعارضة في مصر

2021/02/16 | 14:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ان الجميع من حقه التعبير عن رأيه والمعارضة ولكنه هذه المعارضة تكون مشروطة.

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