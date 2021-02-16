فرانس برس: السعودية تعمل على إبقاء الخطوط مفتوحة مع إردوغان

2021/02/16 | 14:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع انطلاق عجلة سياسة الإدارة الأميركية الجديدة، تتوجه السعودية نحو تهدئة التوتر مع خصوم إقليميين، في محاولة للتأقلم مع المتغيرات المحتملة في مقاربة واشنطن لملفات المنطقة.

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