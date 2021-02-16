2021/02/16 | 14:34 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تعلق على اتهامها باستهداف مطار أربيل..ماذا قالت؟

اكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن الجهود لتحميل طهران مسؤولية استهداف مطار أربيل مثيرة للشك، ومدانة بشدة.

وذكرت الخارجية الإيرانية، ان “ إيران تعتبر أمن العراق واستقراره مفتاحا للحلول في المنطقة وأمن دولها”، مؤكدة “رفضها لأي أعمال تخل بالأمن والاستقرار في العراق”.

ودعت الحكومة العراقية إلى “إصدار أوامر للتعامل مع من يبث الشائعات وينسب الهجوم على مطار أربيل إلى طهران”، نافية “أي صلة لطهران بهجوم أربيل”.

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