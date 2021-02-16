ثالث محافظة عراقية تسجل إصابات “كورونا المتحور” خلال 48 ساعة

2021/02/16 | 14:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

سجل كورونا المتحور، اصابات جديدة في ثالث محافظة عراقية خلال يومين، وفقا لتصريحات رسمية ادلت بها الجهات المعنية اليوم.

علقت دائرة صحة محافظة النجف، الثلاثاء، على اسباب تصدرها الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا، مؤكدة ان اسباب عديدة تقف خلف ذلك.المتحدث الرسمي باسم صحة المحافظة سالم الحميداوي قال، إن “محافظة النجف يتوافد لها المئات يوميا ومن مختلف المناطق وحتى من دول أخرى، سواء للزيارة او للدفن او لزيارة الموتى او لأغراض اخرى، وتشهد تجمعات دينية واجتماعية”.واضاف: ان هذا التوافد يعد أهم الاسباب التي أدت لزيادة الاصابات وان تكون المحافظات من بين المحافظات المتصدرة في الموقف الوبائي اليومي”.وتابع الحميداوي” اما بخصوص السلالة الجديدة والتي أعلن عنها فهي ليست واحدة وانما أكثر، ولكن لغاية الان ليس لنا قاعدة بيانات عن الاسماء والعناوين حتى نتمكن أن من معرفة من أين جاءت هذه الاصابات”.وبدورها، أفادت صفحة صحة النجف على موقع فيسبوك، بتسجيل إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، في موقفها الوبائي اليوم.وسجلت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الثلاثاء (16 شباط 2021)، ارتفاعاً إلى الضعف باعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر بيان صادر عن الدائرة، انه “تم اليوم، اجراء 2472 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها (2272 بطريقة PCR و 200 بطريقة Rapid Tests)”.

وجاء في الموقف “عدد الاصابات الجديدة: 446، حالات الشفاء 245، بدون اي حالة وفاة”.واضاف البيان ان “من بين الاصابات (9) أصابات من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف”.

– وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي:-

مجموع الاصابات الكلي: 26841

مجموع حالات الشفاء: 22959

مجموع الوفيات: 334

مجموع الحالات تحت العلاج: 3548″.

واعلن وزير الصحة حسن التميمي، امس الاثنين، تسجيل اصابات جديدة بالسلالة في محافظتي بغداد وكربلاء.

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