2021/02/16 | 14:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 14 دقيقة

الكعبي : تحديث البطاقة البايومترية من شأنه ضمان نجاح العملية الإنتخابية بعيدا عن التزوير.

منذ 55 دقيقة

الداخلية: الطرق الخارجية ستبقى مفتوحة لنقل المواد الغذائية بشكل مستمر

منذ يوم واحد

وفاة نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق روز نوري شاويس

منذ 3 أيام

“صرصور الحب”..



طريقة غريبة للاحتفال بـ”الفالانتين”

منذ 3 أيام

تحذيرات من تطوير لقاحات جديدة لـ كورونا

منذ 4 أيام

النـزاهـة تضبط متهمين بصـرف وصـولات وهميـة لتنفيذ مشاريع في صلاح الدين

منذ 4 أيام

رسول يعلن تدمير انفاق ومضافات لداعش في جزيرة الانبار

منذ 4 أيام

خمسة قتلى وأكثر من 30 جريحاً في حادث مروري ضخم في تكساس

منذ 5 أيام

تحذير لمستخدمي أندرويد من تطبيق أضرّ تحديثه بـ10 ملايين جهاز

منذ 5 أيام

الكشف عن “عيب فني” في أجهزة آبل

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: دعم جهود الدولة لترسيخ سيادة القانون ومنع الأعمال الخارجة عنه أولوية ملحّة للبلد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية: دعم جهود الدولة لترسيخ سيادة القانون ومنع الأعمال الخارجة عنه أولوية ملحّة للبلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).