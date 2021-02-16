إحصاء من قبل المفوضية بعدد للأحزاب المجازة والتحالفات المصادق عليها

2021/02/16 | 14:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، الثلاثاء، إحصائية للأحزاب المجازة والتحالفات المصادق عليها وأعداد المحدثين، فيما أشارت الى أن توزيع البطاقات البايومترية بلغ أكثر من 13 مليون بطاقة.

وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ان ار تي عربية" (16 شباط 2021)، إن "عدد الأحزاب السياسية المجازة بلغ 238 حزباً، وعدد طلبات التسجيل للأحزاب قيد التأسيس بلغت 68 طلباً"، مبينة أن "عدد طلبات الأحزاب التي أبدت الرغبة بالمشاركة في الانتخابات لعام 2021 بلغ 77 طلبا".

وأضافت: "ما يخص التحالفات، فقد بلغت المصادق عليها 29 تحالفاً توزعت بواقع 4 تحالفات لعام 2021، و25 تحالفا لعام 2018"، مشيرة الى أن "عدد التحالفات الانتخابية قيد التسجيل بلغ تسعة تحالفات وعدد التحالفات التي ابدت الرغبة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية 2021 هو 6 تحالفات".

وفي ما يخص المحدثين، فقد أكدت الغلاي أن "عدد المحدثين لبياناتهم بلغ 793 الفاً و498، والنازحين 9 آلاف و298 نازحاً".

وتابعت: "بالنسبة للمراقبين الذين زاروا مراكز التسجيل للمراقبة الانتخابية فقد بلغ عدد المراقبين المحليين 3134 مراقباً محلياً، أما المراقبون من وكلاء الاحزاب السياسية فقد بلغوا 2263 وكيلاً"، لافتة الى أن "التسجيل البايومتري وصل الى 15 مليوناً و336 ألفاً و691، وتوزيع البطاقات البايومترية بلغ 13 مليوناً و136 ألفاً و672 بطاقة بايومترية حتى الآن".

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