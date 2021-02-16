الامن النيابية تتحدث عن مناطق تستغلها مجاميع مسلحة وتقدم مقترحا لمعالجتها

2021/02/16 | 14:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعت لجنة الامن والدفاع النيابية، الثلاثاء، الى التنسيق بين قوات الجيش والبيشمركة لمعالجة الحدود الفاصلة التي تستغلها مجاميع خارجة عن القانون.

وذكرت اللجنة في بيان، تلقى "ان ار تي عربية" نسخة منه، اليوم (16 شباط 2021)، ان "بالوقت الذي نؤكد فيه دائماً المحافظه على سيادة العراق وحفظ هيبة الدوله فان لجنة الامن والدفاع تدين وبشده استهداف مطار اربيل او اي اهداف سياديه في اقليم كردستان وكذلك في اي مكان من العراق".

واضافت اللجنة، ان "على الحكومه القيام بواجباتها لمنع وتحجيم السلاح المنفلت وكذلك ندين استهداف القًوات التركيه لاراضي الاقليم وخاصة عملية الانزال الاخيره على جبل گاره في دهوك".

و أكدت اللجنة على "ضرورة التنسيق بين قوات الجيش والبيشمرگه لمعالجة موضوع الحدود الفاصله بين الطرفين والتي تستغل من المجموعات الخارجة عن القانون وكذالك من قبل داعش لضرب القوات الامنية".

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