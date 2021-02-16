رئيس الجمهورية: دعم جهود الدولة لترسيخ سيادة القانون

2021/02/16 | 14:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء 16 شباط 2021 في قصر السلام ببغداد، وفد شيوخ عشائر منطقة العامرية في بغداد، حيث جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية والخدمية في العامرية، وأهمية ترسيخ الأمن والاستقرار فيها وتوفير الخدمات لأهلها.

وأشاد رئيس الجمهورية بالدور الكبير الذي تلعبه العشائر في دعم جهود الدولة لترسيخ سيادة القانون ومنع الأعمال الخارجة عنه، وتقوية النسيج الاجتماعي بين أبناء الشعب، وهي أولويات ملّحة في الوضع الراهن للحؤول دون تعريض البلد لمنزلقات خطيرة، مشيراً إلى ضرورة تعزيز أمن وسلامة بغداد وأهلها.

وأشار سيادته إلى الفعاليات المهمة للعشائر والقبائل في تحقيق المصالحة المجتمعية ونبذ العنف والمظاهر المسلحة خارج إطار القانون، وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، ومحاربة النعرات والانقسامات وخطاب الكراهية الذي يسعى لزرع الفرقة بين أبناء البلد.

واستمع رئيس الجمهورية لشرح من الوفد بشأن الأوضاع في العاصمة ومناطق حزام بغداد والمشاكل التي تواجه سكانها، حيث أكّد سيادته دعمه وسعيه لتذليل هذه العقبات من أجل توفير الأمن والأمان والخدمات لأبنائها، فيما أعرب شيوخ العشائر عن شكرهم وتقديرهم للسيد الرئيس لاهتمامه بأوضاعهم.

PUKmedia اعلام رئاسة الجمهورية

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