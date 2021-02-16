العراق ثاني اكبر بلد مستورد للسلع والبضائع الايرانية بواقع 6.3 مليار دولار

2021/02/16 | 14:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت منظمة تنمية التجارة الإيرانية، الثلاثاء، أن العراق جاء في المرتبة الثانية كأكبر مستورد للسلع والبضائع الايرانية.

وقال مديرعام مكتب الدول العربية والافريقية في المنظمة، فرزاد بيلتن، في تصريح اوردته وكالة "ارنا" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن قيمة السلع والبضائع المصدرة الى دول العالم خلال اخر عشرة اشهر بلغت 28 مليار دولار منها ما يزيد عن 10 مليارات دولار الى دول الجوار العربية.

واضاف أن الصادرات كانت الى "20 دولة وكانت كل من الصين والعراق والامارات العربية المتحدة في المرتبة الاولى الى الثالثة".

وبين بيلتن أن "ما يزيد عن 10 مليارات دولار تم تصديره الى دول الجوار العربية منها 6.3 مليارات دولار الى العراق و 3.7 مليارات دولار الى الامارات العربية المتحدة و 700 مليون دولار الى سلطنة عمان".

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