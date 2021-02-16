البنتاغون: القاعدة الأمريكية في أربيل استُهدفت بـ 14 صاروخا

2021/02/16 | 15:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت ​وزارة الدفاع الأمريكية​ "​البنتاغون​"، أن "القاعدة الأمريكية في ​أربيل​ استهدفت بـ 14 صاروخا، 4 منها أصابت مبان فيها"، لافتةً إلى أن "الهجوم أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 أمريكيين من بينهم جندي".

واشار المتحدث باسم عملية "العزم الصلب"، الكولونيل واين ماروتو، إلى أن "قوة المهام المشتركة ​العراق​ية أكدت أنه تم إطلاق 14 صاروخا من عيار ‏‏107 ملم، مع سقوط 3 منها داخل المنطقة الشرقية يوم 15 ‏فبراير في الساعة 21:30 بتوقيت العراق، وقتل مقاول مدني واحد (ليس أمريكيا) وأصيب 9 آخرون (8 ‏مقاولين محليين وجندي أمريكي واحد)".

PUKmedia ​وزارة الدفاع الأمريكية

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