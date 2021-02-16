برهم صالح: ضرورة تأمين مستحقات الفلاحين المالية وتوفير مفردات الحصة التموينية

2021/02/16 | 15:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم

الثلاثاء، على ضرورة تأمين مستحقات

الفلاحين وتوفير مفردات الحصة

التموينية دعماً للاقتصاد المحلي.

المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية قال

في بيان تلقته وكالة نون الخبري

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