2021/02/16 | 15:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتجاوز حاجز الـ3000 اصابة والنجف تسجل قفزة كبيرة بالاصابات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتجاوز حاجز الـ3000 اصابة والنجف تسجل قفزة كبيرة بالاصابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).