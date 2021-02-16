2021/02/16 | 15:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: تركيا ستوسع نطاق عملياتها العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: تركيا ستوسع نطاق عملياتها العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: تركيا ستوسع نطاق عملياتها العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).