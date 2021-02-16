الأمن والدفاع النيابية تطالب بزيادة التنسيق بين الجيش والبيشمركة في الحدود الفاصلة بينهما

2021/02/16 | 15:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، على ضرورة التنسيق بين قوات الجيش والبيشمرگة لمعالجة موضوع الحدود الفاصلة بين الطرفين.

وقالت اللجنة في بيان، انها وفي الوقت الذي تؤكد فيه أهمية المحافظة على سيادة العراق وحفظ هيبة الدولة، فإنها تدين وبشدة الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل او أي اهداف سيادية في إقليم كردستان وأي مكان من العراق، داعية الحكومة الى القيام بواجباتها لمنع وتحجيم السلاح المنفلت.

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