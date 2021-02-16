رغد صدام حسين على قناة “العربية” ولا تستبعد تبوؤ منصب سياسي

2021/02/16 | 15:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتظهرت رغد ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين على شاشة قناة “العربية” السعودية التي تبث من دبي، في مقابلة حصرية تبثها القناة على عدة حلقات.وتناولت رغد في المقابلة العديد من المحطات التي مر بها العراق، وكذلك المحطات التي مرت بها العائلة.وأثار ظهور رغد الجدل داخل العراق، وطالب رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين …

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