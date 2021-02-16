الحداد: الاعتداء الآثم على أربيل بالصواريخ لن يمر دون عقاب

2021/02/16 | 15:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأدان نائب رئيس مجلس النواب العراقي، بشير خليل الحداد وبشدة العمل الإرهابي الذي أستهدف مطار أربيل والمناطق القريبة منه بصواريخ مساء أمس في محاولة يائسة من قبل جهات مجهولة تحمل الحقد والعداء ضد الإنسانية والتجربة الديمقراطية في أقليم كوردستان.الحداد وفي بيان صادر عن مكتبه ووصل “النور نيوز” نسخة منه “أستنكر العمل الإجرامي والجبان” …

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