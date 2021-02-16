محلل سياسي لـ “النور”: بمقدور الكتل السياسية إعادة سعر صرف العملة إلى سابق عهده

2021/02/16 | 15:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادرأى المحلل السياسي، وائل الشمري، أن الكتل السياسية بمقدورها إعادة سعر صرف العملة إلى سابق عهده، لكنها بحاجة إلى إرادة كبيرة، وضغط على الحكومة والبنك المركزي، والجهات الاقتصادية.واستدرك الشمري في تصريح لـ “النور نيوز”قائلا: “لكن لا ينبغي استعمال الموازنة المالية كورقة ضغط على الحكومة وإجبارها على خفض سعر صرف الدولار، فالموازنة وإن تعتمد …

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