انخفاض مؤشر البورصة في الجلسة الثالثة

2021/02/16 | 15:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

انخفض مؤشر البورصة، الثلاثاء، بنسبة 0.42%.

وتصدرت شركة المصرف الاهلي الشركات الخاسرة بنسبة 4.55% من أصل 11 شركة خاسرة.

في الوقت ذاته تصدرت شركة الاهلية للتأمين الشركات الرابحة بنسبة 11.11% من أصل 8 شركات رابحة.

وجرى خلال جلسة اليوم تداول 1,5 مليار سهم بقيمة 1،8 مليار دينار.

وباع المستثمرون الاجانب 32 مليون سهم بقيمة 55 مليون دينار بعد تنفيذ 44 صفقة على اسهم 4 شركات.

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