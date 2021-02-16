2021/02/16 | 15:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..وصلت بيتكوين إلى رقم قياسي جديد، حيث اقتربت من 50 ألف دولار، حيث وسعت أكبر عملة مشفرة في العالم صعودها المذهل.ارتفعت العملة المشفرة بنسبة تصل إلى 3.6% إلى 49913 دولاراً في التداول الآسيوي يوم الثلاثاء، حيث ارتفعت 5 أضعاف خلال العام الماضي أعلى من عوائد الاستثمارات التقليدية مثل الأسهم والذهب والسلع.كان صعود بيتكوين مدعوماً من خلال التوسع في اعتماد العملة المشفرة، وأبرزها كشف شركة تسلا هذا الشهر عن صفقة شراء بقيمة 1.5 مليار دولار.



ومع ذلك، يستمر الجدل حول ما إذا كان الرمز المميز له أي قيمة جوهرية على الإطلاق، وسط تحذيرات من احتمال تعرض المستثمرين لخسائر كبيرة لأن العملات المشفرة تظل مضاربة للغاية.قال المحلل الاستراتيجي للسلع في بلومبيرغ إنتليجنس، مايك ماكغلون، “من المرجح أن تستمر تقلبات بيتكوين في الارتفاع على المدى القريب وأن تظل مرتفعة حتى تستقر حول قمة تالية، مضيفاً أن 100 ألف دولار قد تكون هدفاً طويل المدى”.سلسلة من الإعلانات الأخيرة تشير إلى أن بيتكوين تحظى باهتمام أكبر، بعد أن أدى شراء تسلا إلى دفع العملات المشفرة إلى أجندة مديري الأصول في جميع أنحاء العالم.على سبيل المثال، تدرس وحدة الاستثمار في مورغان ستانلي ما إذا كانت ستراهن على بيتكوين، وفقاً لأشخاص على دراية بالموضوع، وفي كندا، وافق المسؤولون على أول صندوق يتم تداوله في أميركا الشمالية لـ بيتكوين.كما قال بنك أوف نيويورك ميلون إنه شكل فريقاً جديداً يعمل على تطوير منصة حضانة وإدارة للأصول التقليدية والرقمية، فيما تخطط شركة ماستركارد للسماح لحاملي البطاقات بالتعامل بعملات مشفرة معينة على شبكتها.قال الشريك الإداري في شركة استشارات بلوكتشين كينتيك كابيتال، جيهان تشو، إن الاهتمام المتزايد ببيتكوين بدأ يلتهب بسبب تحرك تسلا”.



انتهى/25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بيتكوين” تلتهب مجدداً وتحطم قمتها التاريخية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بيتكوين” تلتهب مجدداً وتحطم قمتها التاريخية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).