2021/02/16 | 15:29 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الجبهة التركمانية: الهجوم الصاروخي على أربيل استهداف للمدنيين العزل وخلط للأوراق

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