2021/02/16 | 15:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن حصيلة ’مثقلة’ بالإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن حصيلة ’مثقلة’ بالإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).